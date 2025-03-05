Валюты / STEM
STEM: Stem Inc Class A
16.67 USD 1.41 (9.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STEM за сегодня изменился на 9.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.07, а максимальная — 16.67.
Следите за динамикой Stem Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STEM
- Stem unifies brand and product offerings under PowerTrack Suite
- Stem rebrands Athena platform to PowerTrack Optimizer
- Stem stock price target doubled by UBS on clean energy pivot
- STEM Shares Gains 12% on Narrower Q2 Loss, Revenues Increased Y/Y
- Stem stock price target raised to $13 from $7 at Roth/MKM on software growth
- Stem Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, debt reduced by $200M
- Stem, Inc. (STEM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stem Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Stem (STEM) Surges 45.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Stem appoints Brian Musfeldt as new CFO amid strategic shift
- Stem, Inc. Significantly Strengthens Balance Sheet Through Convertible Notes Exchange and New Notes Issuance
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- Stem Inc: president Tappin sells $9.9k in shares
- Stem, Inc. Announces Reverse Stock Split and Authorized Shares Reduction
- Stem PowerTrack™ Scales Norbut Solar Farms’ Community Solar Development and EPC Growth
- Stem announces 1-for-20 reverse stock split to regain NYSE compliance
- Fair Value analysis captures 70% upside in Stem’s transformation journey
- stem inc. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Stem Announces Support of One of Nation’s Largest Solar-Plus-Storage Projects
- Trump's Crackdown on Foreign Student Visas Could Derail Critical AI Research
- This Marriott International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Comcast (NASDAQ:CMCSA), American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- Wall Street Awaits Trump's Tariff Decision, Digests Mixed Economic Data: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Stem, Inc. (STEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Stem, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STEM)
Дневной диапазон
15.07 16.67
Годовой диапазон
0.29 19.48
- Предыдущее закрытие
- 15.26
- Open
- 15.58
- Bid
- 16.67
- Ask
- 16.97
- Low
- 15.07
- High
- 16.67
- Объем
- 495
- Дневное изменение
- 9.24%
- Месячное изменение
- 12.10%
- 6-месячное изменение
- 4530.56%
- Годовое изменение
- 4530.56%
