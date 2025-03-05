KurseKategorien
STEM: Stem Inc Class A

17.12 USD 0.53 (3.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STEM hat sich für heute um -3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.94 bis zu einem Hoch von 18.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stem Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.94 18.10
Jahresspanne
0.29 19.48
Vorheriger Schlusskurs
17.65
Eröffnung
18.10
Bid
17.12
Ask
17.42
Tief
16.94
Hoch
18.10
Volumen
477
Tagesänderung
-3.00%
Monatsänderung
15.13%
6-Monatsänderung
4655.56%
Jahresänderung
4655.56%
