Währungen / STEM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
STEM: Stem Inc Class A
17.12 USD 0.53 (3.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STEM hat sich für heute um -3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.94 bis zu einem Hoch von 18.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stem Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STEM News
- Stem unifies brand and product offerings under PowerTrack Suite
- Stem rebrands Athena platform to PowerTrack Optimizer
- Stem stock price target doubled by UBS on clean energy pivot
- STEM Shares Gains 12% on Narrower Q2 Loss, Revenues Increased Y/Y
- Stem stock price target raised to $13 from $7 at Roth/MKM on software growth
- Stem Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, debt reduced by $200M
- Stem, Inc. (STEM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stem Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Stem (STEM) Surges 45.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Stem appoints Brian Musfeldt as new CFO amid strategic shift
- Stem, Inc. Significantly Strengthens Balance Sheet Through Convertible Notes Exchange and New Notes Issuance
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- Stem Inc: president Tappin sells $9.9k in shares
- Stem, Inc. Announces Reverse Stock Split and Authorized Shares Reduction
- Stem PowerTrack™ Scales Norbut Solar Farms’ Community Solar Development and EPC Growth
- Stem announces 1-for-20 reverse stock split to regain NYSE compliance
- Fair Value analysis captures 70% upside in Stem’s transformation journey
- stem inc. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Stem Announces Support of One of Nation’s Largest Solar-Plus-Storage Projects
- Trump's Crackdown on Foreign Student Visas Could Derail Critical AI Research
- This Marriott International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Comcast (NASDAQ:CMCSA), American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- Wall Street Awaits Trump's Tariff Decision, Digests Mixed Economic Data: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Stem, Inc. (STEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Stem, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STEM)
Tagesspanne
16.94 18.10
Jahresspanne
0.29 19.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.65
- Eröffnung
- 18.10
- Bid
- 17.12
- Ask
- 17.42
- Tief
- 16.94
- Hoch
- 18.10
- Volumen
- 477
- Tagesänderung
- -3.00%
- Monatsänderung
- 15.13%
- 6-Monatsänderung
- 4655.56%
- Jahresänderung
- 4655.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K