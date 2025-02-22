Dövizler / STBA
STBA: S&T Bancorp Inc
39.28 USD 0.72 (1.80%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STBA fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.96 ve Yüksek fiyatı olarak 39.85 aralığında işlem gördü.
S&T Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
STBA haberleri
- S&T Bancorp (STBA)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Do Options Traders Know Something About S&T Bancorp Stock We Don't?
- S&T Bancorp stock price target raised to $39 by DA Davidson
- S&T Bancorp increases quarterly dividend by 3.03 percent
- Earnings call transcript: S&T Bancorp Q2 2025 beats expectations, stock dips
- S&T Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:STBA)
- S&T Bancorp (STBA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- S&T Bancorp Q2 2025 slides: Loan growth and NIM expansion drive solid performance
- S&T Bancorp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Horizon Bancorp (HBNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- S&T Bancorp stock initiated at Neutral by Piper Sandler with $42 target
- Analysts Estimate S&T Bancorp (STBA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- S&T Bank Named a Northeast Ohio Top Workplaces 2025 Award Winner
- This EMCOR Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), EMCOR Group (NYSE:EME)
- S&T BANK RAISES OVER $117,000 TO FIGHT CHILDHOOD CANCER
- S&T Bancorp Stock: Earnings Likely To Decline; Stock Appears Fairly Valued (NASDAQ:STBA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- S&T Bancorp announces new executive appointment
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Günlük aralık
38.96 39.85
Yıllık aralık
30.84 45.46
- Önceki kapanış
- 40.00
- Açılış
- 39.85
- Satış
- 39.28
- Alış
- 39.58
- Düşük
- 38.96
- Yüksek
- 39.85
- Hacim
- 386
- Günlük değişim
- -1.80%
- Aylık değişim
- 0.13%
- 6 aylık değişim
- 7.00%
- Yıllık değişim
- -5.30%
21 Eylül, Pazar