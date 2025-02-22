FiyatlarBölümler
STBA: S&T Bancorp Inc

39.28 USD 0.72 (1.80%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STBA fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.96 ve Yüksek fiyatı olarak 39.85 aralığında işlem gördü.

S&T Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.96 39.85
Yıllık aralık
30.84 45.46
Önceki kapanış
40.00
Açılış
39.85
Satış
39.28
Alış
39.58
Düşük
38.96
Yüksek
39.85
Hacim
386
Günlük değişim
-1.80%
Aylık değişim
0.13%
6 aylık değişim
7.00%
Yıllık değişim
-5.30%
21 Eylül, Pazar