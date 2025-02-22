KurseKategorien
STBA: S&T Bancorp Inc

40.00 USD 1.62 (4.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STBA hat sich für heute um 4.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.40 bis zu einem Hoch von 40.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die S&T Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
38.40 40.04
Jahresspanne
30.84 45.46
Vorheriger Schlusskurs
38.38
Eröffnung
38.50
Bid
40.00
Ask
40.30
Tief
38.40
Hoch
40.04
Volumen
545
Tagesänderung
4.22%
Monatsänderung
1.96%
6-Monatsänderung
8.96%
Jahresänderung
-3.57%
