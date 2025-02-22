Währungen / STBA
STBA: S&T Bancorp Inc
40.00 USD 1.62 (4.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STBA hat sich für heute um 4.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.40 bis zu einem Hoch von 40.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die S&T Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STBA News
Tagesspanne
38.40 40.04
Jahresspanne
30.84 45.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.38
- Eröffnung
- 38.50
- Bid
- 40.00
- Ask
- 40.30
- Tief
- 38.40
- Hoch
- 40.04
- Volumen
- 545
- Tagesänderung
- 4.22%
- Monatsänderung
- 1.96%
- 6-Monatsänderung
- 8.96%
- Jahresänderung
- -3.57%
