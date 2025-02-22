货币 / STBA
STBA: S&T Bancorp Inc
38.36 USD 0.34 (0.89%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STBA汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点38.11和高点38.76进行交易。
关注S&T Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STBA新闻
- S&T Bancorp (STBA)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Do Options Traders Know Something About S&T Bancorp Stock We Don't?
- S&T Bancorp stock price target raised to $39 by DA Davidson
- S&T Bancorp increases quarterly dividend by 3.03 percent
- Earnings call transcript: S&T Bancorp Q2 2025 beats expectations, stock dips
- S&T Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:STBA)
- S&T Bancorp (STBA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- S&T Bancorp Q2 2025 slides: Loan growth and NIM expansion drive solid performance
- S&T Bancorp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Horizon Bancorp (HBNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- S&T Bancorp stock initiated at Neutral by Piper Sandler with $42 target
- Analysts Estimate S&T Bancorp (STBA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- S&T Bank Named a Northeast Ohio Top Workplaces 2025 Award Winner
- This EMCOR Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), EMCOR Group (NYSE:EME)
- S&T BANK RAISES OVER $117,000 TO FIGHT CHILDHOOD CANCER
- S&T Bancorp Stock: Earnings Likely To Decline; Stock Appears Fairly Valued (NASDAQ:STBA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- S&T Bancorp announces new executive appointment
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
日范围
38.11 38.76
年范围
30.84 45.46
- 前一天收盘价
- 38.02
- 开盘价
- 38.26
- 卖价
- 38.36
- 买价
- 38.66
- 最低价
- 38.11
- 最高价
- 38.76
- 交易量
- 99
- 日变化
- 0.89%
- 月变化
- -2.22%
- 6个月变化
- 4.49%
- 年变化
- -7.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值