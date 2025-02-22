Валюты / STBA
STBA: S&T Bancorp Inc
38.02 USD 0.54 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STBA за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.63, а максимальная — 38.43.
Следите за динамикой S&T Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
37.63 38.43
Годовой диапазон
30.84 45.46
- Предыдущее закрытие
- 38.56
- Open
- 38.43
- Bid
- 38.02
- Ask
- 38.32
- Low
- 37.63
- High
- 38.43
- Объем
- 240
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -3.08%
- 6-месячное изменение
- 3.57%
- Годовое изменение
- -8.34%
