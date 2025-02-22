Devises / STBA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STBA: S&T Bancorp Inc
39.28 USD 0.72 (1.80%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STBA a changé de -1.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.96 et à un maximum de 39.85.
Suivez la dynamique S&T Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STBA Nouvelles
- S&T Bancorp (STBA)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Do Options Traders Know Something About S&T Bancorp Stock We Don't?
- S&T Bancorp stock price target raised to $39 by DA Davidson
- S&T Bancorp increases quarterly dividend by 3.03 percent
- Earnings call transcript: S&T Bancorp Q2 2025 beats expectations, stock dips
- S&T Bancorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:STBA)
- S&T Bancorp (STBA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- S&T Bancorp Q2 2025 slides: Loan growth and NIM expansion drive solid performance
- S&T Bancorp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Horizon Bancorp (HBNC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- S&T Bancorp stock initiated at Neutral by Piper Sandler with $42 target
- Analysts Estimate S&T Bancorp (STBA) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- S&T Bank Named a Northeast Ohio Top Workplaces 2025 Award Winner
- This EMCOR Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Armada Hoffler Properties (NYSE:AHH), EMCOR Group (NYSE:EME)
- S&T BANK RAISES OVER $117,000 TO FIGHT CHILDHOOD CANCER
- S&T Bancorp Stock: Earnings Likely To Decline; Stock Appears Fairly Valued (NASDAQ:STBA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- S&T Bancorp announces new executive appointment
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
38.96 39.85
Range Annuel
30.84 45.46
- Clôture Précédente
- 40.00
- Ouverture
- 39.85
- Bid
- 39.28
- Ask
- 39.58
- Plus Bas
- 38.96
- Plus Haut
- 39.85
- Volume
- 386
- Changement quotidien
- -1.80%
- Changement Mensuel
- 0.13%
- Changement à 6 Mois
- 7.00%
- Changement Annuel
- -5.30%
20 septembre, samedi