Dövizler / SRI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SRI: Stoneridge Inc
8.47 USD 0.04 (0.47%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SRI fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.25 ve Yüksek fiyatı olarak 8.53 aralığında işlem gördü.
Stoneridge Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRI haberleri
- Stoneridge Justifies Significant Upside Even After Soaring (NYSE:SRI)
- Stoneridge updates change in control terms, grants transaction bonus to executive
- Big changes emerge in plans to build village at SRI Menlo Park campus
- Stoneridge Q2 2025 slides: strategic review announced amid improving cash flow
- Stoneridge earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Stoneridge at Deutsche Bank Conference: Strategic Growth and Innovation
- Stoneridge to Present at the Deutsche Bank Global Auto Industry Conference
- Stoneridge: A Great Opportunity For Strong Upside (NYSE:SRI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- Stoneridge, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRI)
- Stoneridge, Inc. (SRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
8.25 8.53
Yıllık aralık
3.54 11.16
- Önceki kapanış
- 8.43
- Açılış
- 8.45
- Satış
- 8.47
- Alış
- 8.77
- Düşük
- 8.25
- Yüksek
- 8.53
- Hacim
- 302
- Günlük değişim
- 0.47%
- Aylık değişim
- 5.74%
- 6 aylık değişim
- 85.34%
- Yıllık değişim
- -24.10%
21 Eylül, Pazar