통화 / SRI
SRI: Stoneridge Inc
8.47 USD 0.04 (0.47%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SRI 환율이 오늘 0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.25이고 고가는 8.53이었습니다.
Stoneridge Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRI News
- Stoneridge Justifies Significant Upside Even After Soaring (NYSE:SRI)
- Stoneridge updates change in control terms, grants transaction bonus to executive
- Big changes emerge in plans to build village at SRI Menlo Park campus
- Stoneridge Q2 2025 slides: strategic review announced amid improving cash flow
- Stoneridge earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Stoneridge at Deutsche Bank Conference: Strategic Growth and Innovation
- Stoneridge to Present at the Deutsche Bank Global Auto Industry Conference
- Stoneridge: A Great Opportunity For Strong Upside (NYSE:SRI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- Stoneridge, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRI)
- Stoneridge, Inc. (SRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
8.25 8.53
년간 변동
3.54 11.16
- 이전 종가
- 8.43
- 시가
- 8.45
- Bid
- 8.47
- Ask
- 8.77
- 저가
- 8.25
- 고가
- 8.53
- 볼륨
- 302
- 일일 변동
- 0.47%
- 월 변동
- 5.74%
- 6개월 변동
- 85.34%
- 년간 변동율
- -24.10%
20 9월, 토요일