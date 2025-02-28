货币 / SRI
SRI: Stoneridge Inc
8.15 USD 0.05 (0.61%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SRI汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点8.00和高点8.27进行交易。
关注Stoneridge Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRI新闻
- Stoneridge Justifies Significant Upside Even After Soaring (NYSE:SRI)
- Stoneridge updates change in control terms, grants transaction bonus to executive
- Big changes emerge in plans to build village at SRI Menlo Park campus
- Stoneridge Q2 2025 slides: strategic review announced amid improving cash flow
- Stoneridge earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Stoneridge at Deutsche Bank Conference: Strategic Growth and Innovation
- Stoneridge to Present at the Deutsche Bank Global Auto Industry Conference
- Stoneridge: A Great Opportunity For Strong Upside (NYSE:SRI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- Stoneridge, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRI)
- Stoneridge, Inc. (SRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
8.00 8.27
年范围
3.54 11.16
- 前一天收盘价
- 8.20
- 开盘价
- 8.14
- 卖价
- 8.15
- 买价
- 8.45
- 最低价
- 8.00
- 最高价
- 8.27
- 交易量
- 270
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 78.34%
- 年变化
- -26.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值