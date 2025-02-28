Valute / SRI
SRI: Stoneridge Inc
8.47 USD 0.04 (0.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRI ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.25 e ad un massimo di 8.53.
Segui le dinamiche di Stoneridge Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.25 8.53
Intervallo Annuale
3.54 11.16
- Chiusura Precedente
- 8.43
- Apertura
- 8.45
- Bid
- 8.47
- Ask
- 8.77
- Minimo
- 8.25
- Massimo
- 8.53
- Volume
- 302
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 5.74%
- Variazione Semestrale
- 85.34%
- Variazione Annuale
- -24.10%
21 settembre, domenica