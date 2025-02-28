Валюты / SRI
SRI: Stoneridge Inc
8.20 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.12, а максимальная — 8.24.
Следите за динамикой Stoneridge Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SRI
- Stoneridge Justifies Significant Upside Even After Soaring (NYSE:SRI)
- Stoneridge updates change in control terms, grants transaction bonus to executive
- Big changes emerge in plans to build village at SRI Menlo Park campus
- Stoneridge Q2 2025 slides: strategic review announced amid improving cash flow
- Stoneridge earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Stoneridge at Deutsche Bank Conference: Strategic Growth and Innovation
- Stoneridge to Present at the Deutsche Bank Global Auto Industry Conference
- Stoneridge: A Great Opportunity For Strong Upside (NYSE:SRI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- Stoneridge, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRI)
- Stoneridge, Inc. (SRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.12 8.24
Годовой диапазон
3.54 11.16
- Предыдущее закрытие
- 8.20
- Open
- 8.17
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Low
- 8.12
- High
- 8.24
- Объем
- 139
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.37%
- 6-месячное изменение
- 79.43%
- Годовое изменение
- -26.52%
