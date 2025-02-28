Moedas / SRI
SRI: Stoneridge Inc
8.39 USD 0.19 (2.32%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRI para hoje mudou para 2.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.17 e o mais alto foi 8.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Stoneridge Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- Stoneridge Justifies Significant Upside Even After Soaring (NYSE:SRI)
- Stoneridge updates change in control terms, grants transaction bonus to executive
- Big changes emerge in plans to build village at SRI Menlo Park campus
- Stoneridge Q2 2025 slides: strategic review announced amid improving cash flow
- Stoneridge earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Stoneridge at Deutsche Bank Conference: Strategic Growth and Innovation
- Stoneridge to Present at the Deutsche Bank Global Auto Industry Conference
- Stoneridge: A Great Opportunity For Strong Upside (NYSE:SRI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- Stoneridge, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRI)
- Stoneridge, Inc. (SRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
8.17 8.45
Faixa anual
3.54 11.16
- Fechamento anterior
- 8.20
- Open
- 8.17
- Bid
- 8.39
- Ask
- 8.69
- Low
- 8.17
- High
- 8.45
- Volume
- 186
- Mudança diária
- 2.32%
- Mudança mensal
- 4.74%
- Mudança de 6 meses
- 83.59%
- Mudança anual
- -24.82%
