SRI: Stoneridge Inc
8.43 USD 0.23 (2.80%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SRIの今日の為替レートは、2.80%変化しました。日中、通貨は1あたり8.17の安値と8.45の高値で取引されました。
Stoneridge Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRI News
- Stoneridge Justifies Significant Upside Even After Soaring (NYSE:SRI)
- Stoneridge updates change in control terms, grants transaction bonus to executive
- Big changes emerge in plans to build village at SRI Menlo Park campus
- Stoneridge Q2 2025 slides: strategic review announced amid improving cash flow
- Stoneridge earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Stoneridge at Deutsche Bank Conference: Strategic Growth and Innovation
- Stoneridge to Present at the Deutsche Bank Global Auto Industry Conference
- Stoneridge: A Great Opportunity For Strong Upside (NYSE:SRI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- Stoneridge, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRI)
- Stoneridge, Inc. (SRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
8.17 8.45
1年のレンジ
3.54 11.16
- 以前の終値
- 8.20
- 始値
- 8.17
- 買値
- 8.43
- 買値
- 8.73
- 安値
- 8.17
- 高値
- 8.45
- 出来高
- 274
- 1日の変化
- 2.80%
- 1ヶ月の変化
- 5.24%
- 6ヶ月の変化
- 84.46%
- 1年の変化
- -24.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K