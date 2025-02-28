Währungen / SRI
SRI: Stoneridge Inc
8.43 USD 0.23 (2.80%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRI hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.17 bis zu einem Hoch von 8.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stoneridge Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.17 8.45
Jahresspanne
3.54 11.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.20
- Eröffnung
- 8.17
- Bid
- 8.43
- Ask
- 8.73
- Tief
- 8.17
- Hoch
- 8.45
- Volumen
- 274
- Tagesänderung
- 2.80%
- Monatsänderung
- 5.24%
- 6-Monatsänderung
- 84.46%
- Jahresänderung
- -24.46%
