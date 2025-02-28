Divisas / SRI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SRI: Stoneridge Inc
8.20 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SRI de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.00, mientras que el máximo ha alcanzado 8.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stoneridge Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRI News
- Stoneridge Justifies Significant Upside Even After Soaring (NYSE:SRI)
- Stoneridge updates change in control terms, grants transaction bonus to executive
- Big changes emerge in plans to build village at SRI Menlo Park campus
- Stoneridge Q2 2025 slides: strategic review announced amid improving cash flow
- Stoneridge earnings missed by $0.25, revenue topped estimates
- Stoneridge at Deutsche Bank Conference: Strategic Growth and Innovation
- Stoneridge to Present at the Deutsche Bank Global Auto Industry Conference
- Stoneridge: A Great Opportunity For Strong Upside (NYSE:SRI)
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- Stoneridge, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRI)
- Stoneridge, Inc. (SRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
8.00 8.27
Rango anual
3.54 11.16
- Cierres anteriores
- 8.20
- Open
- 8.14
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Low
- 8.00
- High
- 8.27
- Volumen
- 326
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 2.37%
- Cambio a 6 meses
- 79.43%
- Cambio anual
- -26.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B