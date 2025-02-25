FiyatlarBölümler
Dövizler / SREA
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079

23.44 USD 0.31 (1.34%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SREA fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.04 ve Yüksek fiyatı olarak 23.61 aralığında işlem gördü.

DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.04 23.61
Yıllık aralık
19.60 25.20
Önceki kapanış
23.13
Açılış
23.13
Satış
23.44
Alış
23.74
Düşük
23.04
Yüksek
23.61
Hacim
111
Günlük değişim
1.34%
Aylık değişim
3.49%
6 aylık değişim
8.92%
Yıllık değişim
-5.64%
21 Eylül, Pazar