Devises / SREA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
23.44 USD 0.31 (1.34%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SREA a changé de 1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.04 et à un maximum de 23.61.
Suivez la dynamique DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SREA Nouvelles
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- The Davenport Insider Buying Fund Q2 2025 Commentary (DBUYX)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- NML: Solid Distribution Coverage And Stability In The Face Of Conflicts (NYSE:NML)
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- National Grid Stock: On Course To Invest In Energy Transition By 2029 (Hold) (NYSE:NGG)
- PGIM Jennison Utility Fund Q1 2025 Commentary (PRUAX)
- PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Q1 2025 Commentary (PGJAX)
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- ClearBridge Appreciation Strategy Q1 2025 Commentary (SHAPX)
- ClearBridge Dividend Strategy Q1 2025 Commentary (SOPAX)
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- 17 Upcoming Dividend Increases
- ClearBridge Large Cap Value Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:SAIFX)
- ClearBridge Large Cap Value ESG Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:SAIFX)
- Sempra (SRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sempra 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRE)
Range quotidien
23.04 23.61
Range Annuel
19.60 25.20
- Clôture Précédente
- 23.13
- Ouverture
- 23.13
- Bid
- 23.44
- Ask
- 23.74
- Plus Bas
- 23.04
- Plus Haut
- 23.61
- Volume
- 111
- Changement quotidien
- 1.34%
- Changement Mensuel
- 3.49%
- Changement à 6 Mois
- 8.92%
- Changement Annuel
- -5.64%
20 septembre, samedi