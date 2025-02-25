통화 / SREA
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
23.44 USD 0.31 (1.34%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SREA 환율이 오늘 1.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.04이고 고가는 23.61이었습니다.
DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SREA News
일일 변동 비율
23.04 23.61
년간 변동
19.60 25.20
- 이전 종가
- 23.13
- 시가
- 23.13
- Bid
- 23.44
- Ask
- 23.74
- 저가
- 23.04
- 고가
- 23.61
- 볼륨
- 111
- 일일 변동
- 1.34%
- 월 변동
- 3.49%
- 6개월 변동
- 8.92%
- 년간 변동율
- -5.64%
