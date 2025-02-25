クォートセクション
通貨 / SREA
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079

23.13 USD 0.06 (0.26%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SREAの今日の為替レートは、0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり22.98の安値と23.30の高値で取引されました。

DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.98 23.30
1年のレンジ
19.60 25.20
以前の終値
23.07
始値
23.01
買値
23.13
買値
23.43
安値
22.98
高値
23.30
出来高
71
1日の変化
0.26%
1ヶ月の変化
2.12%
6ヶ月の変化
7.48%
1年の変化
-6.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K