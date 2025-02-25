Валюты / SREA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
23.18 USD 0.18 (0.77%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SREA за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.05, а максимальная — 23.37.
Следите за динамикой DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SREA
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- The Davenport Insider Buying Fund Q2 2025 Commentary (DBUYX)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- NML: Solid Distribution Coverage And Stability In The Face Of Conflicts (NYSE:NML)
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- National Grid Stock: On Course To Invest In Energy Transition By 2029 (Hold) (NYSE:NGG)
- PGIM Jennison Utility Fund Q1 2025 Commentary (PRUAX)
- PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Q1 2025 Commentary (PGJAX)
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- ClearBridge Appreciation Strategy Q1 2025 Commentary (SHAPX)
- ClearBridge Dividend Strategy Q1 2025 Commentary (SOPAX)
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- 17 Upcoming Dividend Increases
- ClearBridge Large Cap Value Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:SAIFX)
- ClearBridge Large Cap Value ESG Strategy Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:SAIFX)
- Sempra (SRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sempra 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SRE)
Дневной диапазон
23.05 23.37
Годовой диапазон
19.60 25.20
- Предыдущее закрытие
- 23.36
- Open
- 23.18
- Bid
- 23.18
- Ask
- 23.48
- Low
- 23.05
- High
- 23.37
- Объем
- 119
- Дневное изменение
- -0.77%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- 7.71%
- Годовое изменение
- -6.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.