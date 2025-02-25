КотировкиРазделы
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079

23.18 USD 0.18 (0.77%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SREA за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.05, а максимальная — 23.37.

Следите за динамикой DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.05 23.37
Годовой диапазон
19.60 25.20
Предыдущее закрытие
23.36
Open
23.18
Bid
23.18
Ask
23.48
Low
23.05
High
23.37
Объем
119
Дневное изменение
-0.77%
Месячное изменение
2.34%
6-месячное изменение
7.71%
Годовое изменение
-6.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.