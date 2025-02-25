Divisas / SREA
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
23.07 USD 0.11 (0.47%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SREA de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.98, mientras que el máximo ha alcanzado 23.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
22.98 23.38
Rango anual
19.60 25.20
- Cierres anteriores
- 23.18
- Open
- 23.17
- Bid
- 23.07
- Ask
- 23.37
- Low
- 22.98
- High
- 23.38
- Volumen
- 111
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- 1.85%
- Cambio a 6 meses
- 7.20%
- Cambio anual
- -7.13%
