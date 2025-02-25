KurseKategorien
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079

23.13 USD 0.06 (0.26%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SREA hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.98 bis zu einem Hoch von 23.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.98 23.30
Jahresspanne
19.60 25.20
Vorheriger Schlusskurs
23.07
Eröffnung
23.01
Bid
23.13
Ask
23.43
Tief
22.98
Hoch
23.30
Volumen
71
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
2.12%
6-Monatsänderung
7.48%
Jahresänderung
-6.88%
