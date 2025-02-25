Währungen / SREA
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
23.13 USD 0.06 (0.26%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SREA hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.98 bis zu einem Hoch von 23.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SREA News
Tagesspanne
22.98 23.30
Jahresspanne
19.60 25.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.07
- Eröffnung
- 23.01
- Bid
- 23.13
- Ask
- 23.43
- Tief
- 22.98
- Hoch
- 23.30
- Volumen
- 71
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 2.12%
- 6-Monatsänderung
- 7.48%
- Jahresänderung
- -6.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K