SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079

23.44 USD 0.31 (1.34%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SREA ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.04 e ad un massimo di 23.61.

Segui le dinamiche di DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
23.04 23.61
Intervallo Annuale
19.60 25.20
Chiusura Precedente
23.13
Apertura
23.13
Bid
23.44
Ask
23.74
Minimo
23.04
Massimo
23.61
Volume
111
Variazione giornaliera
1.34%
Variazione Mensile
3.49%
Variazione Semestrale
8.92%
Variazione Annuale
-5.64%
20 settembre, sabato