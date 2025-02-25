Valute / SREA
SREA: DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
23.44 USD 0.31 (1.34%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SREA ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.04 e ad un massimo di 23.61.
Segui le dinamiche di DBA Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.04 23.61
Intervallo Annuale
19.60 25.20
- Chiusura Precedente
- 23.13
- Apertura
- 23.13
- Bid
- 23.44
- Ask
- 23.74
- Minimo
- 23.04
- Massimo
- 23.61
- Volume
- 111
- Variazione giornaliera
- 1.34%
- Variazione Mensile
- 3.49%
- Variazione Semestrale
- 8.92%
- Variazione Annuale
- -5.64%
20 settembre, sabato