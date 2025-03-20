FiyatlarBölümler
SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A

6.60 USD 0.68 (9.34%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SQFT fiyatı bugün -9.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.60 ve Yüksek fiyatı olarak 7.46 aralığında işlem gördü.

Presidio Property Trust Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.60 7.46
Yıllık aralık
0.47 23.00
Önceki kapanış
7.28
Açılış
7.03
Satış
6.60
Alış
6.90
Düşük
6.60
Yüksek
7.46
Hacim
257
Günlük değişim
-9.34%
Aylık değişim
34.69%
6 aylık değişim
1057.89%
Yıllık değişim
842.86%
