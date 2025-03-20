QuotazioniSezioni
6.60 USD 0.68 (9.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SQFT ha avuto una variazione del -9.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 7.46.

Segui le dinamiche di Presidio Property Trust Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.60 7.46
Intervallo Annuale
0.47 23.00
Chiusura Precedente
7.28
Apertura
7.03
Bid
6.60
Ask
6.90
Minimo
6.60
Massimo
7.46
Volume
257
Variazione giornaliera
-9.34%
Variazione Mensile
34.69%
Variazione Semestrale
1057.89%
Variazione Annuale
842.86%
