SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A
6.60 USD 0.68 (9.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SQFT ha avuto una variazione del -9.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 7.46.
Segui le dinamiche di Presidio Property Trust Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SQFT News
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- US Stocks Edge Lower; Fastenal Posts Upbeat Earnings - Everbright Digital Hldgs (NASDAQ:EDHL), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- presidio property trust holds annual stockholder meeting, reports voting outcomes
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Presidio Property Trust, Inc. Announces Earnings for the Three Months Ended March 31, 2025
- Buy 4 Ideal “Safer” February Dividends, Out Of 40 Choices From Readers
Intervallo Giornaliero
6.60 7.46
Intervallo Annuale
0.47 23.00
- Chiusura Precedente
- 7.28
- Apertura
- 7.03
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- Minimo
- 6.60
- Massimo
- 7.46
- Volume
- 257
- Variazione giornaliera
- -9.34%
- Variazione Mensile
- 34.69%
- Variazione Semestrale
- 1057.89%
- Variazione Annuale
- 842.86%
