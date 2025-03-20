시세섹션
통화 / SQFT
SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A

6.60 USD 0.68 (9.34%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SQFT 환율이 오늘 -9.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.60이고 고가는 7.46이었습니다.

Presidio Property Trust Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
6.60 7.46
년간 변동
0.47 23.00
이전 종가
7.28
시가
7.03
Bid
6.60
Ask
6.90
저가
6.60
고가
7.46
볼륨
257
일일 변동
-9.34%
월 변동
34.69%
6개월 변동
1057.89%
년간 변동율
842.86%
20 9월, 토요일