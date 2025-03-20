통화 / SQFT
SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A
6.60 USD 0.68 (9.34%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SQFT 환율이 오늘 -9.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.60이고 고가는 7.46이었습니다.
Presidio Property Trust Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SQFT News
일일 변동 비율
6.60 7.46
년간 변동
0.47 23.00
- 이전 종가
- 7.28
- 시가
- 7.03
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- 저가
- 6.60
- 고가
- 7.46
- 볼륨
- 257
- 일일 변동
- -9.34%
- 월 변동
- 34.69%
- 6개월 변동
- 1057.89%
- 년간 변동율
- 842.86%
20 9월, 토요일