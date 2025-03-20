货币 / SQFT
SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A
9.10 USD 3.03 (49.92%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SQFT汇率已更改49.92%。当日，交易品种以低点7.12和高点10.47进行交易。
关注Presidio Property Trust Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SQFT新闻
日范围
7.12 10.47
年范围
0.47 23.00
- 前一天收盘价
- 6.07
- 开盘价
- 8.45
- 卖价
- 9.10
- 买价
- 9.40
- 最低价
- 7.12
- 最高价
- 10.47
- 交易量
- 13.144 K
- 日变化
- 49.92%
- 月变化
- 85.71%
- 6个月变化
- 1496.49%
- 年变化
- 1200.00%
