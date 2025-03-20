Валюты / SQFT
SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A
6.07 USD 0.46 (8.20%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SQFT за сегодня изменился на 8.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.36, а максимальная — 6.29.
Следите за динамикой Presidio Property Trust Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.36 6.29
Годовой диапазон
0.47 23.00
- Предыдущее закрытие
- 5.61
- Open
- 5.72
- Bid
- 6.07
- Ask
- 6.37
- Low
- 5.36
- High
- 6.29
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- 8.20%
- Месячное изменение
- 23.88%
- 6-месячное изменение
- 964.91%
- Годовое изменение
- 767.14%
