SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A
7.31 USD 1.57 (17.68%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SQFT para hoje mudou para -17.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.26 e o mais alto foi 7.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Presidio Property Trust Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SQFT Notícias
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- US Stocks Edge Lower; Fastenal Posts Upbeat Earnings - Everbright Digital Hldgs (NASDAQ:EDHL), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- presidio property trust holds annual stockholder meeting, reports voting outcomes
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Upcoming Stock Splits This Week (May 19 to May 23) – Stay Invested - TipRanks.com
- Presidio Property Trust, Inc. Announces Earnings for the Three Months Ended March 31, 2025
- Buy 4 Ideal “Safer” February Dividends, Out Of 40 Choices From Readers
Faixa diária
7.26 7.88
Faixa anual
0.47 23.00
- Fechamento anterior
- 8.88
- Open
- 7.45
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- Low
- 7.26
- High
- 7.88
- Volume
- 340
- Mudança diária
- -17.68%
- Mudança mensal
- 49.18%
- Mudança de 6 meses
- 1182.46%
- Mudança anual
- 944.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh