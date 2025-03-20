Divisas / SQFT
SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A
8.88 USD 2.81 (46.29%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SQFT de hoy ha cambiado un 46.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.12, mientras que el máximo ha alcanzado 10.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Presidio Property Trust Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
7.12 10.47
Rango anual
0.47 23.00
- Cierres anteriores
- 6.07
- Open
- 8.45
- Bid
- 8.88
- Ask
- 9.18
- Low
- 7.12
- High
- 10.47
- Volumen
- 13.248 K
- Cambio diario
- 46.29%
- Cambio mensual
- 81.22%
- Cambio a 6 meses
- 1457.89%
- Cambio anual
- 1168.57%
