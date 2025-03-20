KurseKategorien
Währungen / SQFT
Zurück zum Aktien

SQFT: Presidio Property Trust Inc - Class A

6.93 USD 0.35 (4.81%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SQFT hat sich für heute um -4.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.90 bis zu einem Hoch von 7.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Presidio Property Trust Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SQFT News

Tagesspanne
6.90 7.46
Jahresspanne
0.47 23.00
Vorheriger Schlusskurs
7.28
Eröffnung
7.03
Bid
6.93
Ask
7.23
Tief
6.90
Hoch
7.46
Volumen
177
Tagesänderung
-4.81%
Monatsänderung
41.43%
6-Monatsänderung
1115.79%
Jahresänderung
890.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K