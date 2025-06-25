Dövizler / SPXC
SPXC: SPX Technologies Inc
187.99 USD 2.60 (1.36%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPXC fiyatı bugün -1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.87 ve Yüksek fiyatı olarak 191.24 aralığında işlem gördü.
SPX Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SPXC haberleri
Günlük aralık
186.87 191.24
Yıllık aralık
115.00 198.60
- Önceki kapanış
- 190.59
- Açılış
- 191.24
- Satış
- 187.99
- Alış
- 188.29
- Düşük
- 186.87
- Yüksek
- 191.24
- Hacim
- 449
- Günlük değişim
- -1.36%
- Aylık değişim
- 2.07%
- 6 aylık değişim
- 46.66%
- Yıllık değişim
- 17.97%
