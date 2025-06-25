FiyatlarBölümler
Dövizler / SPXC
Geri dön - Hisse senetleri

SPXC: SPX Technologies Inc

187.99 USD 2.60 (1.36%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPXC fiyatı bugün -1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 186.87 ve Yüksek fiyatı olarak 191.24 aralığında işlem gördü.

SPX Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPXC haberleri

Günlük aralık
186.87 191.24
Yıllık aralık
115.00 198.60
Önceki kapanış
190.59
Açılış
191.24
Satış
187.99
Alış
188.29
Düşük
186.87
Yüksek
191.24
Hacim
449
Günlük değişim
-1.36%
Aylık değişim
2.07%
6 aylık değişim
46.66%
Yıllık değişim
17.97%
21 Eylül, Pazar