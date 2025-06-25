통화 / SPXC
SPXC: SPX Technologies Inc
187.99 USD 2.60 (1.36%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPXC 환율이 오늘 -1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 186.87이고 고가는 191.24이었습니다.
SPX Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
186.87 191.24
년간 변동
115.00 198.60
- 이전 종가
- 190.59
- 시가
- 191.24
- Bid
- 187.99
- Ask
- 188.29
- 저가
- 186.87
- 고가
- 191.24
- 볼륨
- 449
- 일일 변동
- -1.36%
- 월 변동
- 2.07%
- 6개월 변동
- 46.66%
- 년간 변동율
- 17.97%
