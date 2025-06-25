КотировкиРазделы
SPXC: SPX Technologies Inc

185.72 USD 1.23 (0.66%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPXC за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 184.27, а максимальная — 187.00.

Следите за динамикой SPX Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
184.27 187.00
Годовой диапазон
115.00 198.60
Предыдущее закрытие
186.95
Open
186.75
Bid
185.72
Ask
186.02
Low
184.27
High
187.00
Объем
193
Дневное изменение
-0.66%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
44.89%
Годовое изменение
16.55%
