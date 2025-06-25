Währungen / SPXC
SPXC: SPX Technologies Inc
190.59 USD 5.84 (3.16%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPXC hat sich für heute um 3.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 185.02 bis zu einem Hoch von 192.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPX Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPXC News
Tagesspanne
185.02 192.55
Jahresspanne
115.00 198.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 184.75
- Eröffnung
- 186.83
- Bid
- 190.59
- Ask
- 190.89
- Tief
- 185.02
- Hoch
- 192.55
- Volumen
- 610
- Tagesänderung
- 3.16%
- Monatsänderung
- 3.48%
- 6-Monatsänderung
- 48.69%
- Jahresänderung
- 19.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K