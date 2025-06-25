KurseKategorien
Währungen / SPXC
SPXC: SPX Technologies Inc

190.59 USD 5.84 (3.16%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPXC hat sich für heute um 3.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 185.02 bis zu einem Hoch von 192.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPX Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
185.02 192.55
Jahresspanne
115.00 198.60
Vorheriger Schlusskurs
184.75
Eröffnung
186.83
Bid
190.59
Ask
190.89
Tief
185.02
Hoch
192.55
Volumen
610
Tagesänderung
3.16%
Monatsänderung
3.48%
6-Monatsänderung
48.69%
Jahresänderung
19.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K