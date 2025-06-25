Moedas / SPXC
SPXC: SPX Technologies Inc
186.97 USD 2.22 (1.20%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPXC para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 185.02 e o mais alto foi 187.44.
Veja a dinâmica do par de moedas SPX Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SPXC Notícias
Faixa diária
185.02 187.44
Faixa anual
115.00 198.60
- Fechamento anterior
- 184.75
- Open
- 186.83
- Bid
- 186.97
- Ask
- 187.27
- Low
- 185.02
- High
- 187.44
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- 1.51%
- Mudança de 6 meses
- 45.87%
- Mudança anual
- 17.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh