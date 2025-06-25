CotationsSections
Devises / SPXC
SPXC: SPX Technologies Inc

187.99 USD 2.60 (1.36%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPXC a changé de -1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 186.87 et à un maximum de 191.24.

Suivez la dynamique SPX Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
186.87 191.24
Range Annuel
115.00 198.60
Clôture Précédente
190.59
Ouverture
191.24
Bid
187.99
Ask
188.29
Plus Bas
186.87
Plus Haut
191.24
Volume
449
Changement quotidien
-1.36%
Changement Mensuel
2.07%
Changement à 6 Mois
46.66%
Changement Annuel
17.97%
