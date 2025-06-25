通貨 / SPXC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SPXC: SPX Technologies Inc
190.59 USD 5.84 (3.16%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPXCの今日の為替レートは、3.16%変化しました。日中、通貨は1あたり185.02の安値と192.55の高値で取引されました。
SPX Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPXC News
- SPX Technologies Stock: The Benefits, Costs, And Risks Of Its Global Strategy (NYSE:SPXC)
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Vontier Corporation (VNT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- SPX Technologies plans $500 million common stock offering
- Recent Price Trend in SPX Technologies (SPXC) is Your Friend, Here's Why
- Spx Corp stock hits all-time high at 206.15 USD
- The Zacks Analyst Blog Highlights Coherent, Vimeo, Skillsoft, Vontier and SPX
- Buy 5 Technology Services Stocks to Strengthen Your Portfolio
- SPX Technologies, Inc. (SPXC) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- SPX (SPXC) Q2 EPS Up 16 Revenue Up 10
- SPX Corp stock hits all-time high at $184.97
- SPX Technologies Q2 2025 slides: Double-digit growth drives raised guidance
- Compared to Estimates, SPX Technologies (SPXC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- SPX Technologies (SPXC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SPX Corp shares gain as Q2 results top estimates, outlook raised
- SPX Corp earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- FUTU vs. SPXC: Which Stock Is the Better Value Option?
- SPX Technologies (SPXC) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- SPX Technologies (SPXC) Is Up 3.33% in One Week: What You Should Know
- GPN to Help Mexican SMEs via Banamex Partnership Renewal
- Is SPX Technologies, Inc. (SPXC) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- FUTU or SPXC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Victory RS Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSEGX)
1日のレンジ
185.02 192.55
1年のレンジ
115.00 198.60
- 以前の終値
- 184.75
- 始値
- 186.83
- 買値
- 190.59
- 買値
- 190.89
- 安値
- 185.02
- 高値
- 192.55
- 出来高
- 610
- 1日の変化
- 3.16%
- 1ヶ月の変化
- 3.48%
- 6ヶ月の変化
- 48.69%
- 1年の変化
- 19.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K