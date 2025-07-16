Dövizler / SPR
SPR: Spirit Aerosystems Holdings Inc
38.52 USD 0.12 (0.31%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPR fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.13 ve Yüksek fiyatı olarak 38.81 aralığında işlem gördü.
Spirit Aerosystems Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
38.13 38.81
Yıllık aralık
27.00 42.33
- Önceki kapanış
- 38.64
- Açılış
- 38.63
- Satış
- 38.52
- Alış
- 38.82
- Düşük
- 38.13
- Yüksek
- 38.81
- Hacim
- 1.670 K
- Günlük değişim
- -0.31%
- Aylık değişim
- -6.37%
- 6 aylık değişim
- 11.62%
- Yıllık değişim
- 18.71%
21 Eylül, Pazar