Валюты / SPR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SPR: Spirit Aerosystems Holdings Inc
38.59 USD 0.14 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPR за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.53, а максимальная — 39.02.
Следите за динамикой Spirit Aerosystems Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPR
- Boeing грозит штраф в $3,1 млн от FAA за нарушения безопасности
- Boeing faces $3.1 million FAA fine for safety violations
- FAA proposes to fine Boeing $3.1 million over safety violations
- Mercury Systems (MRCY) Up 1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Boeing + Spirit: Getting The Supply Chain Back Together (NYSE:BA)
- Boeing seeks EU approval for Spirit AeroSystems acquisition
- Boeing seeks EU approval for Spirit deal
- Boeing stock rises on potential 500-plane China deal
- Boeing's Decades-Long 737 Delivery Record Could Finally Fall To Arch-Rival Airbus - Airbus (OTC:EADSY), Boeing (NYSE:BA)
- Spirit AeroSystems: The Suffering Is Almost Over, Boeing Acquisition Nears (SPR)
- Raymond, Boeing EVP, sells $867k in shares
- UBS raises Spirit AeroSystems stock price target to $40 on Boeing deal progress
- Spirit AeroSystems to sell Malaysia facility to CTRM for $95.2 million
- Analysis-CEO pulled Boeing out of nosedive, but new challenges approach
- UK competition regulator clears Boeing and Spirit AeroSystems merger
- Boeing cleared to acquire Spirit AeroSystems by UK regulator
- Spirit Aerosystems earnings missed by $2.16, revenue fell short of estimates
- Spirit Aerosystems (SPR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Airbus posts higher quarterly profit, maintains forecasts
- Curtiss-Wright (CW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- UBS raises Hexcel stock price target to $65 from $60, maintains Neutral rating
- Will Spirit Aerosystems (SPR) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Spirit Aerosystems stock hits 52-week high at 41.14 USD
- Spirit AeroSystems and Airbus amend agreement for $94 million additional support
Дневной диапазон
38.53 39.02
Годовой диапазон
27.00 42.33
- Предыдущее закрытие
- 38.73
- Open
- 38.98
- Bid
- 38.59
- Ask
- 38.89
- Low
- 38.53
- High
- 39.02
- Объем
- 1.344 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- -6.20%
- 6-месячное изменение
- 11.82%
- Годовое изменение
- 18.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.