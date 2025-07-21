FiyatlarBölümler
SPHD
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

49.08 USD 0.06 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPHD fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.92 ve Yüksek fiyatı olarak 49.13 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
48.92 49.13
Yıllık aralık
43.39 51.89
Önceki kapanış
49.02
Açılış
48.96
Satış
49.08
Alış
49.38
Düşük
48.92
Yüksek
49.13
Hacim
220
Günlük değişim
0.12%
Aylık değişim
-0.49%
6 aylık değişim
-2.39%
Yıllık değişim
-2.97%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%