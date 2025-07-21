Dövizler / SPHD
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
49.08 USD 0.06 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPHD fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.92 ve Yüksek fiyatı olarak 49.13 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPHD haberleri
Günlük aralık
48.92 49.13
Yıllık aralık
43.39 51.89
- Önceki kapanış
- 49.02
- Açılış
- 48.96
- Satış
- 49.08
- Alış
- 49.38
- Düşük
- 48.92
- Yüksek
- 49.13
- Hacim
- 220
- Günlük değişim
- 0.12%
- Aylık değişim
- -0.49%
- 6 aylık değişim
- -2.39%
- Yıllık değişim
- -2.97%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%