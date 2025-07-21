Moedas / SPHD
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
49.01 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SPHD para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.92 e o mais alto foi 49.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
48.92 49.13
Faixa anual
43.39 51.89
- Fechamento anterior
- 49.02
- Open
- 48.96
- Bid
- 49.01
- Ask
- 49.31
- Low
- 48.92
- High
- 49.13
- Volume
- 456
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- -0.63%
- Mudança de 6 meses
- -2.53%
- Mudança anual
- -3.10%
