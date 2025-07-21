CotaçõesSeções
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

49.01 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SPHD para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.92 e o mais alto foi 49.13.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
48.92 49.13
Faixa anual
43.39 51.89
Fechamento anterior
49.02
Open
48.96
Bid
49.01
Ask
49.31
Low
48.92
High
49.13
Volume
456
Mudança diária
-0.02%
Mudança mensal
-0.63%
Mudança de 6 meses
-2.53%
Mudança anual
-3.10%
