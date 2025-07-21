Валюты / SPHD
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
49.01 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPHD за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.92, а максимальная — 49.13.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
48.92 49.13
Годовой диапазон
43.39 51.89
- Предыдущее закрытие
- 49.02
- Open
- 48.96
- Bid
- 49.01
- Ask
- 49.31
- Low
- 48.92
- High
- 49.13
- Объем
- 456
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- -0.63%
- 6-месячное изменение
- -2.53%
- Годовое изменение
- -3.10%
25 сентября, четверг
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 3.3%
- Пред.
- 3.3%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.6%
- Пред.
- 1.6%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 6.8%
- Пред.
- 6.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -2.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.6%
- Пред.
- 1.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $42.847 млрд
- Пред.
- $-103.566 млрд
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 208 тыс
- Пред.
- 231 тыс
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.913 млн
- Пред.
- 1.920 млн
13:00
USD
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.925%