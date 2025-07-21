Valute / SPHD
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
48.98 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPHD ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.96 e ad un massimo di 49.12.
Segui le dinamiche di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
48.96 49.12
Intervallo Annuale
43.39 51.89
- Chiusura Precedente
- 49.02
- Apertura
- 48.96
- Bid
- 48.98
- Ask
- 49.28
- Minimo
- 48.96
- Massimo
- 49.12
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- -0.69%
- Variazione Semestrale
- -2.59%
- Variazione Annuale
- -3.16%
