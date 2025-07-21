货币 / SPHD
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
49.01 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPHD汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点48.92和高点49.13进行交易。
关注Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
48.92 49.13
年范围
43.39 51.89
- 前一天收盘价
- 49.02
- 开盘价
- 48.96
- 卖价
- 49.01
- 买价
- 49.31
- 最低价
- 48.92
- 最高价
- 49.13
- 交易量
- 456
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- -0.63%
- 6个月变化
- -2.53%
- 年变化
- -3.10%
