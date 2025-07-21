Währungen / SPHD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
49.01 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPHD hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.92 bis zu einem Hoch von 49.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPHD News
- Should Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) Be on Your Investing Radar?
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- SPHD: High Dividends, High Volatility (NYSEARCA:SPHD)
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- SPHD: High Dividend Stocks May Outperform As Treasury Yields Fall (NYSEARCA:SPHD)
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- Is Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) a Strong ETF Right Now?
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Should Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) Be on Your Investing Radar?
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
Tagesspanne
48.92 49.13
Jahresspanne
43.39 51.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.02
- Eröffnung
- 48.96
- Bid
- 49.01
- Ask
- 49.31
- Tief
- 48.92
- Hoch
- 49.13
- Volumen
- 456
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- -0.63%
- 6-Monatsänderung
- -2.53%
- Jahresänderung
- -3.10%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 3.3%
- Vorh
- 3.3%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.6%
- Vorh
- 1.6%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 6.8%
- Vorh
- 6.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -2.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.6%
- Vorh
- 1.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $42.847 B
- Vorh
- $-103.566 B
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 231 K
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.913 M
- Vorh
- 1.920 M
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.925%