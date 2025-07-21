CotationsSections
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

48.98 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPHD a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.96 et à un maximum de 49.12.

Suivez la dynamique Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
48.96 49.12
Range Annuel
43.39 51.89
Clôture Précédente
49.02
Ouverture
48.96
Bid
48.98
Ask
49.28
Plus Bas
48.96
Plus Haut
49.12
Volume
64
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
-0.69%
Changement à 6 Mois
-2.59%
Changement Annuel
-3.16%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%