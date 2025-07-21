Devises / SPHD
SPHD: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
48.98 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPHD a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.96 et à un maximum de 49.12.
Suivez la dynamique Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
48.96 49.12
Range Annuel
43.39 51.89
- Clôture Précédente
- 49.02
- Ouverture
- 48.96
- Bid
- 48.98
- Ask
- 49.28
- Plus Bas
- 48.96
- Plus Haut
- 49.12
- Volume
- 64
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- -0.69%
- Changement à 6 Mois
- -2.59%
- Changement Annuel
- -3.16%
