Dövizler / SPH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SPH: Suburban Propane Partners, L.P
18.26 USD 0.60 (3.18%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SPH fiyatı bugün -3.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.26 ve Yüksek fiyatı olarak 18.75 aralığında işlem gördü.
Suburban Propane Partners, L.P hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPH haberleri
- Suburban Propane Partners Stock: Too Much Weather Dependence (NYSE:SPH)
- Suburban Propane Partners, L.P. Common Units (SPH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Suburban Propane shares surge despite earnings miss in third quarter
- Suburban Propane Partners LP earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Energy MLP Strategy Q4 2024 Commentary (NYSE:EMO)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
18.26 18.75
Yıllık aralık
16.92 22.23
- Önceki kapanış
- 18.86
- Açılış
- 18.75
- Satış
- 18.26
- Alış
- 18.56
- Düşük
- 18.26
- Yüksek
- 18.75
- Hacim
- 161
- Günlük değişim
- -3.18%
- Aylık değişim
- -1.03%
- 6 aylık değişim
- -13.54%
- Yıllık değişim
- 1.56%
21 Eylül, Pazar