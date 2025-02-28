クォートセクション
通貨 / SPH
株に戻る

SPH: Suburban Propane Partners, L.P

18.86 USD 0.08 (0.43%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPHの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり18.64の安値と18.86の高値で取引されました。

Suburban Propane Partners, L.Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPH News

1日のレンジ
18.64 18.86
1年のレンジ
16.92 22.23
以前の終値
18.78
始値
18.69
買値
18.86
買値
19.16
安値
18.64
高値
18.86
出来高
132
1日の変化
0.43%
1ヶ月の変化
2.22%
6ヶ月の変化
-10.70%
1年の変化
4.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K