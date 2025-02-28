通貨 / SPH
SPH: Suburban Propane Partners, L.P
18.86 USD 0.08 (0.43%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPHの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり18.64の安値と18.86の高値で取引されました。
Suburban Propane Partners, L.Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPH News
- Suburban Propane Partners Stock: Too Much Weather Dependence (NYSE:SPH)
- Suburban Propane Partners, L.P. Common Units (SPH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Suburban Propane shares surge despite earnings miss in third quarter
- Suburban Propane Partners LP earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- ClearBridge Energy MLP Strategy Q4 2024 Commentary (NYSE:EMO)
- Aristotle Corporate Credit Q4 2024 Commentary
1日のレンジ
18.64 18.86
1年のレンジ
16.92 22.23
- 以前の終値
- 18.78
- 始値
- 18.69
- 買値
- 18.86
- 買値
- 19.16
- 安値
- 18.64
- 高値
- 18.86
- 出来高
- 132
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- 2.22%
- 6ヶ月の変化
- -10.70%
- 1年の変化
- 4.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K